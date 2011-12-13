Підписання Меморандуму між КМДА та КМО «Союз Чорнобиль України»

14 грудня о 11.30 голова КМДА Олександр Попов відвідає Київський міський клінічний онкологічний центр (ПЕТ-центр) та ознайомиться з його роботою. Під час візиту планується підписання Меморандуму між Київською міською державною адміністрацією та Київською міською організацією Всеукраїнської громадської організації інвалідів «Союз Чорнобиль України». Адреса проведення: вул. Верховинна, 69.

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