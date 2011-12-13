Зелену зону на Виноградарі можуть оголосити сквером

Київ. 13 грудня. УНІАН. Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київраді підготувала і подала на розгляд депутатам проект рішення «Про надання статусу скверу земельній ділянці по проспекту Василя Порика, між будинками 7-а та 9 у Подільському районі м. Києва».

Про це повідомила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА, інформує прес-служба політсили в міськраді.

Мова йде про земельну ділянку площею 0,4 га.

Як зазначила Т.МЕЛІХОВА, протягом багатьох років громада доглядала, впорядковувала дану територію, висаджувала нові дерева та кущі. Мешканці неодноразово у письмовій формі звертались до депутатів Київради з проханням надати зазначеній території статусу скверу для збереження зелених насаджень в Подільському районі м. Києва.

“На сьогодні ми підготували всі необхідні документи для того, щоб виконати прохання киян, депутатам залишилось тільки підтримати відповідний проект рішення», - голова фракції «БЮТ-Батьківщина».

Депутат розповіла, що проект рішення має на меті благоустрій та збереження зелених насаджень на зазначеній земельній ділянці, що є місцем відпочинку жителів приблизно 20 будинків, а це 11 тис мешканців мікрорайону «Виноградар-2».

«Згідно зі Стратегією Києва до 2025 року влада планує зменшити площу зелених насаджень Києва на 700 га. Зараз кожен клаптик зеленої зони серед бетонних джунглів на вагу золота, тому депутати, які так само живуть в місті, мають розуміти актуальність збереження зелених насаджень”, - прокоментувала Т. МЕЛІХОВА підготовлений, як вона підкреслила, на звернення мешканців проект рішення.

Його прийняття передбачає внесення змін до рішення Київської міської ради від 19.07.2005 №806/3381 «Про затвердження Програми розвитку зеленої зони м. Києва до 2010 року та концепції формування зелених насаджень в центральній частині міста», а саме: додати зелену зону площею 0,40 га по прос. В. Порика до переліку скверів Подільського району.