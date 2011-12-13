Cтоличні пляжі готують до зими

Київ. 13 грудня. УНІАН. Комунальне підприємство «Плесо» готує столичні пляжі, зони відпочинку біля води та рятувальні станції до зимового періоду.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на КП “Плесо”.

Зокрема, проведені два осінні тури дератизаційних робіт, придбано зимовий одяг для робітників господарств та рятувальників на воді. Крім того, проведена продувка водопровідної мережі господарств КП «Плесо», а також консервація плавзасобів рятувально-водолазної служби та пляжного реманенту (урн сміття, кабін для переодягання, топчанів, питних фонтанчиків тощо).

Тривають роботи з облаштування майданчиків для сміттєвих контейнерів, ремонт службових приміщень, інженерних мереж, контейнерів та урн для сміття. Для складування опалого листя КП «Плесо» влаштовує компостні ями.

На закріплених за підприємством територіях щоденно проводиться санітарне очищення від побутового сміття, опалого листя та сухостійних дерев.

Комунальне підприємство «Плесо» наразі розпочало підсипку піску на пляжах Гідропарку.