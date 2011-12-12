Німецькі зоозахисники допоможуть Києву з бездомними собаками

Київ. 12 грудня. УНІАН. Німецький союз захисту тварин допоможе українським містам гуманними методами врегулювати ситуацію з бездомними тваринами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявили президент Німецького союзу захисту тварин Томас ШРЕДЕР та почесний президент Німецького союзу захисту тварин Вольфганг АПЕЛЬ.

Зокрема, В.АПЕЛЬ зазначив, що в Одесі програма з регулювання кількості бездомних тварин, що фінансується, в тому числі, за підтримки їхньої організації, реалізується вже 5 років. За його словами, в той час в Одесі була катастрофічна ситуація - 70 тис. бездомних собак. За 5 років було стерилізовано 33 тис. тварин, що значно покращило ситуацію.

Як повідомили представники Німецького союзу захисту тварин, вони провели зустріч з представниками київської влади, на якій обговорили можливість реалізації у столиці України такої ж, як в Одесі, програми регулювання кількості бездомних тварин.

Крім того, зазначив Т.ШРЕДЕР, найближчим часом планується провести відповідні зустрічі з представниками влади інших українських міст, в першу чергу тих, що прийматимуть фінальні матчі чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Таким чином, німецькі зоозахисники хочуть допомогти Україні у розв’язанні цієї проблеми, зважаючи на численні заяви та звернення до міжнародної спільноти українських колег щодо жорстокого поводження та вбивств собак у багатьох містах.

За словами Т.ШРЕДЕРА, мер Києва на зустрічі повідомив, що наразі влада розробляє програму захисту бездомних тварин, якою передбачена їх стерилізація.

“І буде побудовано в межах міста новий притулок для тварин. Ми запропонували пану меру співпрацю, а також контроль. І на прикладі Одеси ми запропонували співпрацю, щоб разом якнайшвидше вирішити проблему, а також задовго до того, як відбудеться Євро-2012. Також ми разом будемо шукати шляхи переконання власників тварин приводити своїх тварин на стерилізацію і забезпечувати тварин, власники яких не можуть оплатити обробку, за допомогою спонсорів та підтримки держави безкоштовно проводити такі операції”, - сказав президент Німецького союзу захисту тварин.

Він також наголосив на необхідності виховання у громадян гуманного ставлення та співчуття до вуличних тварин, щоб припинити масові отруєння та вбивства цих тварин.

Як зазначив В.АПЕЛЬ, за даними влади Києва, на даний момент на вулицях столиці живе 12 тис. бездомних тварин.

“У принципі це дозволяє нам дуже швидко вирішити проблему. Також ми хочемо повідомити, що з Києва піде сигнал в інші міста України, і програма буде поширюватись. Керівництво нашої програми найближчим часом відвідає також Львів, Донецьк та Харків”, - зазначив В.АПЕЛЬ, додавши, що в цих містах ситуація з бездомними собаками гірша, ніж у Києві та Одесі.

Як пояснила президент Асоціації зоозахисних організацій України Ася СЕРПІНСЬКА, в рамках спільної програми, про яку зараз йдеться і яка буде реалізована, буде розроблений проект відкриття у Києві стерилізаційного пункту, подібного до того, що працює в Одесі, за кошти німецької громади. “Оскільки Київ є містом, яке приймає Євро, то увага громадськості прикута до Києва та інших міст, що приймають чемпіонат. Але мушу сказати, що у східній Україні – Луганськ, Харків, Краснодон, Комунарськ, Слов’янськ, Горловка, Макеєвка, Донецьк – там можна сказати про ситуацію тільки російським словом “мрак” і варварство”, – зазначила А.СЕРПІНСЬКА.

Водночас В.АПЕЛЬ висловив упевненість, що ситуацію у східних містах України можна буде виправити. “Якщо не вийде нормальними, гуманними способами добитися успіху, тоді доведеться бойкотувати Євро-2012. Але це буде не на руку ні нам, ні тваринам. Тварини хочуть, щоб їх залишили у спокої, а ми хочемо провести чемпіонат і мати це свято. Але хочу наголосити, що ми не хочемо запропоновувати ніяких бойкотів і разом із мерією будемо вирішувати це питання цивілізовано”, - сказав він.

В.АПЕЛЬ також наголосив, що запропоновані Німецьким союзом захисту тварин заходи з регулювання чисельності бездомних собак будуть ефективними. “Разом з нашим досвідом роботи – Союзу понад 130 років – повірте нам, ми не просто говоримо, ми досягаємо результатів”, - підкреслив він.

За даними представників Німецького союзу захисту тварин, на реалізацію проекту в Одесі за 5 років вони витратили 3 млн. євро. Водночас вони не повідомили, скільки коштів необхідно на започаткування і роботу подібного проекту у Києві. За їхніми словами, у будь-якому разі у розв’язанні проблеми бездомних тварин необхідна участь інших благодійників та держави.