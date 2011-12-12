Фонд братів Кличків проведе розмову про благодійність у спорті

13 грудня об 11.00 відбудеться дискусія на тему «Благодійність у спорті: НА СТАРТ! УВАГА! РУШ!" В рамках роботи Українського форуму благодійників представники третього сектору обговорять та визначать можливі шляхи співпраці вітчизняних благодійників та благодійних фондів щодо розвитку та популяризації спорту в Україні.

Теми дискусій: Які програми/проекти/ініціативи на підтримку розвитку спорту в Україні реалізують вітчизняні благодійники? Яким чином вибір напрямів програмної діяльності корелюється зі стратегією держави та реальними потребами у сфері спорту? Благодійна роль відомих спортсменів у розвитку спорту?

Участь в обговоренні візьме виконавчий президент Фонду братів Кличків Ганна Старостенко.

Адреса проведення: вул. Сковороди, 17г, конференц-зал «Кока-Кола Україна ЛТД». Телефон длядовідок - (044) 425 92 95, 050 621 76 97