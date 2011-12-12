DTEK повністю розрахувався за 25% "Київенерго"

Київ. 12 грудня. УНІАН. Компанія DTEK Holdings Ltd, визнана переможцем конкурсу з продажу 25% держпакета акцій ПАТ "Київенерго", повністю розрахувалася за придбаний пакет акцій.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону, який відбувся 9 грудня ц.р., DTEK Holdings Ltd запропонував за 25% "Київенерго" 450 млн. 500 тис. грн. Другий учасник конкурсу - ПАТ "Полтаваобленерго" в ході аукціонних торгів запропонувало за держпакет акцій, що реалізовувався, 446 млн. грн. Стартова ціна пакета становила 432 млн. 305 тис. грн.

Довідка УНІАН. DTEK Holdings Ltd є керуючою компанією енергохолдингу ДТЕК.

ДТЕК – перша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ. Після придбання 25% "Киевенерго" ДТЕК є власником 71,89% "Київенерго".