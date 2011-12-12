В КМДА невдоволені показниками Святошинського району

Київ. 12 грудня. УНІАН. В КМДА погрожують дисциплінарними висновками керівництву тих районів, які мають найгірші показники роботи за 9 місяців цього року.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської держадміністрації посиланням на нараду у голови КМДА Олександра ПОПОВА щодо розгляду діяльності районів за 9 місяців 2011 року.

Зокрема, заступник голови Київської міської державної адміністрації Руслан КРАМАРЕНКО зазначив, що за результатами офіційної рейтингової оцінки регіонів України Київ очолив рейтингову таблицю, закріпивши за собою позиції лідера в інвестиційній сфері, на споживчому ринку, у житлово-комунальному господарстві, соціальній сфері та на ринку праці. Місто також суттєво підвищило позиції у сфері державних фінансів та в боротьбі зі злочинністю. Проте залишаються невирішеними деякі проблемні питання. Наприклад, сповільнення темпів промислового виробництва до 102,1%, низький рівень розрахунків за спожитий природний газ (75,2%) та електроенергію (95,8%, зростання податкового боргу (123,5%).

«Загальна соціально-економічна ситуація в місті залежить від роботи кожної структурної одиниці райдержадміністрацій. Відповідальність за вирішення цих проблем лежить як на головних управліннях, так і на районних адміністраціях. При цьому при проведенні рейтингової оцінки діяльності районів жодне Головне управління не надало критичних зауважень щодо роботи у підпорядкованих сферах. Не зроблено висновків щодо ефективності заходів, які вживались районами для вирішення проблемних питань», – зазначив Р.КРАМАРЕНКО.

Як зазначалось на нараді, міська влада має намір зробити відповідні дисциплінарні висновки щодо тих посадовців, які недобросовісно виконували свої обов’язки, що й призвело до низьких результатів соціально-економічного розвитку та життєдіяльності районів у січні-вересні цього року.

«На жаль, найбільш проблемним районом є Святошинський, там найгірші показники, і безумовно, що ми зробимо відповідні дисциплінарні висновки. Одночасно будуть застосовані дисциплінарні стягнення і до тих районів, які мають найгірші показники з різних напрямків», – сказав голова КМДА.

Він дав доручення ретельно розглянути динаміку зміни кожного показника, оцінити дієвість вжитих заходів та зробити конкретні висновки по кожному району під час підведення підсумків діяльності райдержадміністрацій за рік.