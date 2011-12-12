Центр захисту тварин побудують на вулиці Автопарковій

Київ. 12 грудня. УНІАН. Центр захисту тварин, розрахований для утримання 1,5 тис. собак, побудують в Києві на вулиці Автопарковій у Дарницькому районі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це йшлося під час зустрічі першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА з громадськими організаціями та волонтерами, які працюють у сфері захисту безпритульних тварин.

Зокрема, за даними прес-служби, О.МАЗУРЧАК дав низку доручень, виконання яких дозволить покращити ситуацію, що склалася, та розказав присутнім про найближчі плани столичної влади у сфері гуманного поводження з безпритульними тваринами.

За його інформацією, також розглядається варіант будівництва в столиці другої черги притулку «SOS».

Крім того, учасники зустрічі обговорили нову міську Програму регулювання чисельності безпритульних тварин на 2012-2016 роки.

«Громадські зоозахисники та кінологічні організації надають пропозиції та зауваження щодо свого бачення вирішення нагальних питань, і вже наступного тижня ми проведемо громадські слухання з організаціями та волонтерами щодо обговорення нової Програми. Вважаю, що будь-які кроки з вирішення питання безпритульних тварин обов’язково повинні бути узгоджені з громадськими організаціями та підтримані ними. Адже тільки спільною працею ми зможемо досягти позитивного результату», – зауважив О.МАЗУРЧАК.

Як зазначається в повідомленні, столична влада підтримує гуманний спосіб регулювання чисельності безпритульних тварин. Цього року простерилізовано понад 4 тис. собак, що удвічі більше, ніж попереднього.

Як повідомляв УНІАН, в листопаді ц.р. КМДА поінформувала, що планується будівництво Центру захисту тварин у межах Києва, що забезпечить збільшення місць для тимчасової перетримки безпритульних тварин.

Зазначалось, що найближчим часом проект рішення стосовно будівництва цього Центру буде внесено на розгляд депутатів Київради.

В повідомленні йшлося, що сьогодні у місті функціонує муніципальний притулок для тварин, який розташований в смт Бородянка та знаходиться на балансі комунального підприємства «Притулок для тварин».

Міська влада розраховує, що відкриття такого закладу в межах міста дозволить швидше і в більшій кількості підбирати власників безпритульним собакам, бо будь-який киянин зможе прийти в заклад і взяти собі собаку під опіку.

Раніше, 10 листопада, Київрада відмовила в наданні дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 1,07 га землі КП «Притулок для тварин» по вул. Тепловозній в Дарницькому районі для будівництва і обслуговування «Центру захисту тварин».