Київ готує програму інноваційного розвитку

Київ. 12 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ доручив підготувати окрему Програму розвитку інноваційного та наукового потенціалу Києва.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Ми розуміємо, що столиця може розвивати свою економіку, конкуруючи з іншими містами, тільки на основі інноваційних підходів. Тому, Київ неодмінно повинен стати інноваційним містом» – сказав О.ПОПОВ.

Почати реалізовувати інноваційну програму планується протягом наступних півроку. Окрім власних проектів, Київ активно долучатиметься до державних програм. Серед інших таких О.ПОПОВ назвав програму «Інвестиційне вікно», проект якої наразі на розгляді у Верховній Раді.

«Інвестиційне вікно – це ініціатива Президента України, і ця програма, як на мене, є дуже актуальною сьогодні. Для Києва це означає, що ті інноваційні підходи, наукові здобутки, які є у нас сьогодні, можуть бути в дуже стислі терміни ефективно реалізовані на практиці» – впевнений О.ПОПОВ.

Разом з тим, він наголосив на необхідності формування ефективного кадрового потенціалу інноваційних проектів: «Є багато хороших ідей. Але одна справа ідеї, а інша – практика. І всім нам, починаючи від мене і закінчуючи рядовим співробітником комунальних служб, доведеться ще багато вчитися. Ми до цього готові».