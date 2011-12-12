Відкриття міжнародної благодійної виставки «Художники світу – дітям України»
17:39, 12 грудня 2011Київ
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13 грудня о 18.30 у приміщенні Дитячої картинної галереї – філії Київського національного музею російського мистецтва («Шоколадний будинок») відбудеться відкриття міжнародної благодійної виставки «Художники світу – дітям України», яка презентує сучасне мистецтво художників Італії, Швеції, Франції, Німеччини, Хорватії, Угорщини, Марокко, Ірландії, Румунії, Росії, Білорусі, України.
Адреса: вул. Шовковична, 17/2
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