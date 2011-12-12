Встановлено пілотні туристичні вказівники для гостей Євро

17:34, 12 грудня 2011
Київ
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На Софійській площі

У Києві встановили перші туристичні вказівники та пілони, які допомагатимуть гостям ЄВРО 2012 орієнтуватися у столиці. Їх розмістили поблизу Софійської площі, на розі вулиці Володимирської.

Пр оце повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

«Зазначені вказівники – пілотні. Їх встановили завчасно, щоб у разі виникнення зауважень чи побажань щодо їхнього вигляду, дизайну, відповідні служби мали можливість доопрацювати та виправити недоліки»,  – зазначив начальник Головного управління комунального господарства Дмитро НОВИЦЬКИЙ.

За словами першого заступника голови КМДА Олександра МАЗУРЧАКА, наступного року заплановано встановити 180 таких вказівників. Їх розміщуватимуть у місцях перетину туристичних маршрутів, неподалік визначних туристичних місць Києва та ключових об’єктів ЄВРО 2012. На табличках, які вказують напрямок до об’єктів огляду та їхні назви, інформація дублюється латинськими літерами. А на пілонах, окрім вказівників, влаштована також система орієнтування – велика карта, а центр міста на ній зображений у збільшеному масштабі.

Крім того, на пілонах будуть зображені туристичні маршрути столиці.

«Це перший пілотний проект, який встановлений за допомогою німецької фірми. Зараз ми дискутуємо: чи робити вказівники у національних синьо-жовтих кольорах, чи у коричневому, як у Німеччині та інших європейських країнах. Ми проконсультуємося з фахівцями та визначимося у цьому питанні. Зауважу, що стенди-пілони для зручності користування, особливо у період ЄВРО, виконані двома мовами: українською та англійською», – сказав О.МАЗУРЧАК.

Також він додав, що за дорученням голови КМДА Олександра ПОПОВА щодо застосування енергозберігаючих технологій підсвічування вказівників здійснюватиметься на основі сонячних елементів живлення.

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