Управлінську структуру КМДА спростять

Київ. 12 грудня. УНІАН. У столиці готують проект нової структури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на голову КМДА Олександра ПОПОВА.

З відповідним рішенням він ознайомив заступників, керівників структурних підрозділів та районних адміністрацій під час робочої наради.

«Управлінська структура буде спрощена задля того, аби стати більш ефективною. Ми тримаємо курс на оптимізацію, намагаємося приборкати бюрократичні процедури, щоб запобігти корупційним проявам, організувати швидкий інвестиційний процес. Ми повинні суттєво покращити роботу структурних підрозділів КМДА», – зазначив О.ПОПОВ.

За його словами, проект документу практично готовий. Очільник міста закликав керівників усіх структурних підрозділів та районних адміністрацій долучитися до його опрацювання та узгодження. Готовим проект має бути до кінця грудня, після чого його представлять на розгляд депутатського корпусу Київради. Зараз проект також обговорюється з Кабінетом Міністрів України та Міністерством юстиції України.

О.ПОПОВ підкреслив, що основною метою реформи є забезпечення реалізації Стратегії розвитку Києва до 2025 року та оптимізація системи управління містом для забезпечення життєдіяльності столиці.

Також проектом передбачено зменшення чисельності чиновників та спрощення системи взаємодії управлінь.