Медамбулаторія на вул. Трьохсвятительській залишиться

Київ. 12 грудня. УНІАН. 8 грудня Господарський суд м. Києва задовольнив позов прокуратури та визнав право власності територіальної громади столиці на нежитлове приміщення загальною площею 1369,8 кв. м. на вул. Трьохсвятительській, 7.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Коментуючи ситуацію заступник голови КМДА Олександр ПУЗАНОВ зазначив, що протягом 65 років у цьому приміщенні розміщувалася амбулаторія Центральної районної поліклініки Шевченківського району Києва, а останні 10 років – ще й кабінет довіри Київського міського центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

За його словами, голова голова КМДА Олександр ПОПОВ неодноразово зазначав, що для міської влади принципово, аби медичні, освітні та культурні заклади мали власні приміщення, звідки їх ніхто не зможе виселити.

“Питання наповнення міського бюджету теж дуже важливе для КМДА, але заробляти гроші на продажу поліклінік ми не збираємося. Отримання коштів від продажу приміщень медичних чи освітніх закладів є вкрай сумнівним і з економічної точки зору. Соціально важливим установам необхідно надати інші приміщення, обладнати їх, а на це потрібно витратити бюджетні кошти. Від такої нерозумної приватизації не виграє ані бюджет, ані кияни», – пояснив О.ПУЗАНОВ позицію міської влади.

Як зазначають в КМДА, приміщення на вул. Трьохсвятительській, 7 було приватизовано з порушеннями чинного законодавства у 2009 році .

Як повідомляв УНІАН, у жовтні ц.р. загострилась ситуація навколо амбулаторії сімейної медицини, що розташована у цій пам’ятці культури та архітектури на вул. Трьохсвятительській, 7- медиків кілька разів намаглися виселити з приміщення.

Ще 19 квітня 2011 року медзаклад відключили від електроенергії за заборгованість у сумі 91 тис грн. Крім того, цього року амбулаторії не увімкнули опалення. Водночас медики продовжували працювати.

Заклад медицини обслуговує 7,5 тис. киян, 3 тис. з яких - пенсіонери та понад 500 з них – інваліди і ветерани війни. У 2009 році приміщення продали приватним структурам, на що був винесений протест прокурора.