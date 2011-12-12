До Дня Києва облаштують прибережну територію о.Тельбін

Київ. 12 грудня. УНІАН. Столична влада має намір до Дня Києва зробити територію поблизу озера Тельбін, що у Дніпровському районі, сучасним місцем відпочинку.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час зустрічі із мешканцями Березняків.

Він доручив голові Дніпровського району та керівникам комунальних служб до кінця року розробити попередній проект облаштування території. Роботи на об’єкті повинні початись у березні. Територія навколо озера буде оновлена, осучаснена, тут мають бути нові лави, свіже озеленення, сучасне освітлення.

Крім того, повідомляє прес-служба, поспілкувавшись із представниками комітету «Березняки-Тельбін», голова КМДА взяв під особистий контроль будівництво на вул. Шумського 1, 1-А, оскільки мешканці занепокоєні тим, що замість обіцяного аквапарку тут побудують багатоповерхівки.

О.ПОПОВ також ознайомився з ходом будівництва дитячо-спортивного майданчику на вул. Бучма, де невдовзі відкриють парк, у якому будуть встановлені спортивні, гімнастичні тренажери, а також облаштовані ігрові зони для дітей. Проект реалізовується за спонсорські кошти. Голова КМДА доручив профільним службам подбати про нове освітлення цієї території. Парк планують урочисто відкрити 28 грудня.