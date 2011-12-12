На Теремках здійснять комплексну заміну мереж

Київ. 12 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ повідомив, що столичною владою спільно з ПАТ «Київенерго» запланована комплексна заміна інженерних мереж на Теремках.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це він сказав під час зустрічі з мешканцями мікрорайону.

«Питання перекладення інженерних теплових мереж – дуже складне, воно потребує значних капіталовкладень. Цього року ми інвестували понад 200 млн. грн. для того, аби закрити найбільш проблемні питання. На наступний рік ми разом з Київенерго заплануємо необхідні кошти для того, щоб вирішити цю проблему на Теремках», – підкреслив О.ПОПОВ, додавши: "Це не дешево, але це потрібно киянам, і ми це зробимо".