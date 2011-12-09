Київ приєднається до марафону солідарності з Білоруссю

Київ. 9 грудня. УНІАН. Напередодні річниці білоруського «Майдану-2010» білоруси Європи готують низку заходів для залучення уваги до долі тоталітарної Білорусі.

Акції триватимуть впродовж тижня до 19 грудня, коли 2010 року були проведені президентські вибори у Білорусі, пише «Український тиждень».

Заходи відбудуться у Вільнюсі, Києві, Варшаві, Лондоні, Амстердамі, Гаазі, Парижі, Празі і Таллінні. У цих містах відбудуться зустрічі місцевих політиків із представниками білоруських громадських та політичних організацій, вуличні фотовиставки про події 19 грудня 2010-го у Мінську, демонструватимуться фільми «Білоруська мрія».

Також у Лондоні буде презентовано кліп Метью ЧАРЛЬЗА про події цього року в Білорусі. Крім того, 19 грудня англійські актори у галереї «Серпантин» читатимуть казки, які написав кандидат у Президенти Білорусі Андрій САННІКОВ, перебуваючи за ґратами, для своєї доньки Даньки.

У Києві 10 грудня об 11.00 у Михайлівському соборі відбудеться молебень за всіх українських і білоруських політв`язнів. Наступного дня о 15.00 відбудеться Молодіжна акція на Михайлівській площі, повідомляє Білоруський центр в Україні.

13 грудня о 15.00 в столичному Будинку кіно (синя зала), вул. Саксаганського, 6, відбудеться презентація фільму «Беларуская мара» («Білоруська мрія» реж. Кацярина КІБАЛЬЧИЧ, 2011). А 16 грудня демонструватиметься фільм «Забойства напярэдадні вясны» (реж. Вольга МІКАЛАЙЧИК, Брамафільм, 2010) о 19.00, центральний офіс Народного руху України, вул. О. Гончара, 33.

18 грудня – виступ білоруського барда А.КАСМОВІЧА (о 16.00, кафе «Купідон»). Крім того, пройдуть прес-клуб у Могилянській школі журналістики (14 грудня), круглий стіл у Національній спілці письменників (15 грудня) та засідання Комітету визволення політв`язнів (17 грудня).

19 грудня відбуватиметься пікетування російського посольства під гаслом «Рукі геть від Беларусі!» о 17.00 на Повiтрофлотському проспекті, 27. А також білоруського о 19.00 на Коцюбинского, 3, під гаслом «Свободу політв`язням!».

Як нагадує «Тиждень», після проведення виборів Президента Білорусі, на яких переміг Олександр ЛУКАШЕНКО, 19 грудня на вулиці Мінська вийшли тисячі людей, які заявили про фальсифікації. Мітинги завершилися масовими арештами. Серед затриманих були і колишні кандидати у Президенти Білорусі. Протягом року до адміністративних арештів засудили сотні осіб. Разом з тим деякі учасники протестів, зокрема екс-кандидати в Президенти, отримали суворі вироки.