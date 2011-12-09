10 грудня відбудеться 16 сільськогоспярмарків

Київ. 9 грудня. УНІАН. У суботу, 10 грудня у столиці відбудуться традиційні сільськогосподарські ярмарки, де буде широко представлена продукція фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств Київської та інших областей.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на Головне управління внутрішньої торгівлі та побутового обслуговування населення, 10 грудня ярмарки відбудуться у: Голосіївському районі на вул. Голосіївській, 10-14; Дарницькому районі на просп. П. Григоренка, 32-д; Деснянському районі на вул. О.Сабурова (в межах вул. Бальзака та просп. Маяковського); Дніпровському районі на вул. А.Бучми, 1-9; Оболонському районі на просп. Оболонському, 23-43; Печерському районі на вул. І.Кудрі (в межах вулиць П.Лумумби та Чигоріна); Подільському районі на просп. Московському, 5; Святошинському районі на вул. М.Семашка, 21; Солом`янському районі на вул. І.Пулюя, 5 та Шевченківському районі на вул. Б.Хмельницького, 2-6.

На ярмарках споживачам у широкому асортименті будуть запропоновані різноманітні продукти харчування майже з усіх регіонів України. Нагадаємо, продукція на ярмарках реалізується за цінами на 10-15% нижчими, ніж у роздрібній торговельній мережі та на ринках міста.