ВР вивчає питання перевозки вболівальників з “Борисполя"
16:55, 09 грудня 2011Київ
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Планує надати КМДА право цим зайнятись
Київ. 9 грудня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект зкону «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт».
Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 268 народних депутатів з 270 зареєстрованих в сесійній залі.
Метою прийняття акта є забезпечення належного рівня транспортного обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Законопроектом передбачається надати Київській міській державній адміністрації повноважень організатора перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування між м. Київ та міжнародним аеропортом „Бориспіль”.
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