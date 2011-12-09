ВР вивчає питання перевозки вболівальників з “Борисполя"

Київ. 9 грудня. УНІАН. Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект зкону «Про внесення зміни до статті 7 Закону України «Про автомобільний транспорт».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення даного законопроекту проголосували 268 народних депутатів з 270 зареєстрованих в сесійній залі.

Метою прийняття акта є забезпечення належного рівня транспортного обслуговування фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Законопроектом передбачається надати Київській міській державній адміністрації повноважень організатора перевезення пасажирів на приміському автобусному маршруті загального користування між м. Київ та міжнародним аеропортом „Бориспіль”.