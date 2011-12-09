Амбулаторія сімейного лікаря запрацювала на вул. Наумова

Київ. 9 грудня. УНІАН. 9 грудня 2011 року на першому поверсі житлового будинку №31 на вул. Наумова, що у Святошинському районі Києва, відкрито нову амбулаторію загальної практики/сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, амбулаторія, яка відноситься до дитячої поліклініки №1 (вул. Уборевича, 11), буде обслуговувати мешканців масиву Новобіличі від приватного сектору до проспекту Палладіна і до приватного сектору (вул. Мальовнича). Сімейний лікар обслуговуватиме 20 тис. пацієнтів, у тому числі близько 7 тис. дітей.

У закладі, площею 293,3 кв. м, розташовані чотири кабінети лікаря, маніпуляційний кабінет, кабінет для проведення щеплень, ординаторська, кабінет завідувача амбулаторії, долікарняний кабінет, реєстратура, кімнати для персоналу, ординаторська, гардероб, санітарні та допоміжні приміщення.

Штатним розписом передбачено 28 посад, з них: 1 посада завідувача, 6 посад лікаря, 1 посада старшої медсестри, 11 посад дільничної медсестри, 3 посади сестри медичної школи, 2 посади реєстратора, 3 посади молодшої медичної сестри та 1 посада сестри-господарки.