10-11 грудня у Міжнародному виставковому центрі Києва (за адресою: Броварський просп., 15, павільйони №№ 2, 3, ст. м. «Лівобережна») Кінологічна спілка України проводить Міжнародні виставки собак всіх порід «Київська Русь» і «Кришталевий кубок України».

Очікується рекордна кількість собак – більше 5,5 тисяч учасників із багатьох країн дальнього та близького зарубіжжя, рекордна кількість рингів – 39, рекордна кількість порід – 180, рекордна кількість всесвітньо відомих експертів – 40 із 21 країни.

У програмі: робота на рингах, Парад Чемпіонів, показові виступи і шоу-програми з дресированими чотирилапими друзями, різноманітні конкурси та вікторини для дітей та дорослих.

Вхід для дітей та інвалідів безкоштовний.

Деталі на сайті: uku.com.ua