У Святошині створять «школи» для «проблемних» батьків

При соціальній службі для молоді Святошинського району відкривають психологічні курси для батьків, в яких проблеми у стосунках з власними дітьми, та розлучених.

Як повідомляє прес-служба Святошинської РДА, 8 грудня відбулось чергове засідання районної комісії з питань захисту прав дитини, яку очолює голова Святошинської РДА комісію Сергій РЮМШИН.

На порядку денному, зокрема, розглядалось питання про соціально-правовий захист неповнолітніх.

Як зазначила заступник голови комісії з питань захисту прав дитини Наталя ПАЗЕНКО – заступник голови з гуманітарних питань Святошинської РДА, на засіданнях опікунської ради часто можна бачити абсолютно не зважений, не розміркований підхід батьків до виховання дитини. Це стосувалось як подружь, що розлучились і втратили гарні стосунки один з одним і страждає через це їх спільна дитина, так і у неблагонадійних сім’ях.

Тому, на її переконання, треба відкривати пункти для надання психологічної допомоги батькам.

“Я нещодавно провела нараду, яка теж пов’язана з неблагонадійними сім’ями. Вважаю, конче необхідно зібратися ще й обговорити аспект навчання батьків. Має бути якась психологічна основа для врегулювання стосунків у родині в критичній ситуації. Адже головним для колишніх «двох половинок» після розпаду сім’ї стає, на жаль, необхідність зробити боляче один одному, а що буде потім – ні тата, ні маму вже не цікавить. Їх уже не обходить те, що оця страшна хвороба переходить на дитину”, - підкреслила Н.ПАЗЕНКО .

Таким чином, за її словами, наступним кроком у роботі опікунської ради має стати психологічна робота з батьками. “Будемо змушувати тата й маму проходити двотижневі психологічні тести в соціальній службі для молоді, а вже потім виносити їх конфліктну справу на засідання опікунської ради”, - пояснила фахівець.

Влада району вважає необхідним найближчим часом організувати консультаційні пункти щодо проблем молодої сім’ї не тільки в поліклініці і в пологовому будинку, але й у школах, дитячих садках, у центрі по роботі з жінками. Щоб батьки мали змогу обрати собі консультаційний центр за місцем проживання. Тут із «проблемними» батьками та мамами поговорять, дадуть літературу для ознайомлення, розкажуть, до чого може призвести жорстоке ставлення до колишньої родини, і як може постраждати їх спільна, рідна обом дитина.