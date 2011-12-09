В Дніпровському районі відбудуться змагання з футболу серед дівчат

У суботу, 10 грудня, о 12.00 відбудеться фінал Першості Дніпровського району з футболу серед дівчат 5-7 класів.

Як повідомили організатори заходу, проводиться він з ініціативи «Благодійного фонду Олеся Довгого та Катерини Горіної» спільно з СДЮШОР №16.

У змаганнях візьмуть участь 8 дівочих команд зі шкіл Дніпровського району.

Під час заходу дівчата продемонструють, яким жіночно-екзотичним може бути цей, на перший погляд чоловічий, вид спорту, оскільки фінальній частині передуватимуть етапові змагання між представницями прекрасної статі. Дівчата ще раз доведуть, що ані спортивна форма, ані фізична загартованість не віднімають у кожної з них вроди чи жіночності.

“Тому маємо нагоду здивувати сотні європейських футболістів, які наступного року приїдуть в Україну виборювати кубок, а у нас підростає покоління юних красунь, які не поступаються їм у спортивних навичках”, - зазначають організатори змагань.

Також на гостей свята чекатиме майстер-клас із футбольної майстерності від команди-професіоналів «Атекс» відділення дівочого футболу СДЮШОР № 16.

Під час урочистого нагородження всі учасники Першості отримають заохочувальні подарунки у вигляді спортивного інвентарю, володарям перших трьох місць дістанеться спортивне спорядження.

Місце проведення: вул. Юності, 1, НВК «Домінанта».