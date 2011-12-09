Попов просить 30% держзамовленням віддати Києву

Київ. 9 грудня. УНІАН. Голова КМДА Олександр ПОПОВ дав доручення підготувати звернення до Кабінету Міністрів щодо забезпечення завантаження виробничих потужностей промислових підприємств державної форми власності, розташованих у Києві, держзамовленням мінімум на 30%.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це стало відомо під час зустрічі О.ПОПОВА з колективом ДАХК «Артем».

Крім того, голова КМДА пообіцяв столичним підприємствам пріоритетне право на держзамовлення від міста.

Міська влада , за словами О.ПОПОВА, бачить своє завдання в тому, щоб забезпечити роботою працівників київських підприємств у міру можливостей.

«Саме на вас завжди трималася економіка і підприємства, і міста в цілому. Тому столична влада бачить своє завдання в тому, щоб покращити ваше економічне становище. Ми взяли курс на стимулювання розвитку міської промисловості. Київські виробники матимуть пріоритетне право на державні замовлення від міста», – повідомив О.ПОПОВ.

За його словами, столичні підприємства, які виробляють медичну техніку та техніку для інвалідів, особливо цікавлять міську владу. Продукція цих підприємств дуже потрібна міським лікарням, і влада повинна задовольнити їхні потреби.

Як зазначається в повідомленні, ДАХК «Артем» – одне з найбільших виробничих підприємств Києва – лідер не тільки машинобудівної (авіабудівної) галузі України, але й великий виробник товарів народного вжитку. Крім того, декілька структурних одиниць холдингу спеціалізуються на виробленні товарів для людей з обмеженими можливостями. На підприємстві виробляються підйомні пристрої для інвалідів, які допоможуть створити у місті «безбар’єрне середовище» для людей з особливими потребами.