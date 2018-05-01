Куплю виховану дитину за 30 тисяч

Зайняті гонитвою за грошима і вирішенням нагальних проблем, забезпечені родини все менше уваги приділяють дому і все частіше вдаються до допомоги прислуги. Кількість київських сімей, готових перекласти побутові турботи на плечі домашнього персоналу, стрімко зростає.

Здрастуйте, я ваша няня

Няньки – найбільш популярна спеціальність в агентствах з підбору персоналу: їх шукають як забезпечені бізнес-леді, так і жінки з середнім достатком, які з різних причин не можуть сидіти вдома з малям.

Нянь кадрові агентства пропонують в широкому "асортименті": це і доглядальниці для немовлят, і цілодобові або вечірні няні, і вихователі вихідного дня, і навіть так звані "няні для прогулянок". Залежно від обсягу робіт вартість послуг няні коливається в межах 10-40 гривень за годину. Зарплата кваліфікованої няні, яка працює повний день, може сягати 12 тисяч гривень на місяць.

Родини воліють приймати на роботу нянь з медичною або педагогічною освітою. "Так ми забезпечуємо прихід в будинок грамотних, чуйних і інтелігентних помічників, яким мами довіряють найдорожче – своїх дітей", - пояснює керівник київського агентства з підбору домашнього персоналу Світлана Ковальова.

Сучасні бонни

Якщо для немовлят найголовніше – чистота, комфорт, своєчасне годування-гуляння-купання, то старшим діткам вже потрібен комплексний підхід до розвитку. Тому для дітей після трьох років батьки запрошують виховательок-гувернанток. Залежно від віку дитини вони ходять з ними на секції та гуртки, готують до школи, а школярам допомагають робити домашні завдання і всіляко розвивають їхні таланти.

17-річна студентка Анастасія Тиха у вільний від навчання час підробляє гувернанткою в родині першокласниці. "Ми по-справжньому дружимо – бо я сама добре пам’ятаю себе маленькою і тому розумію свою підопічну. Я і з уроками допомагаю, і граю з Марійкою, і воджу її на танці і в басейн", - розповідає дівчина.

Ставка у непрофесійної виховательки Насті невелика – 20 гривень на годину. Досвідчені ж гувернантки при п`ятиденному робочому тижні заробляють до 15 тисяч на місяць. Голова кадрового агентства Світлана Ковальова коментує: "рекордсмени" можуть отримувати і 32 тисячі гривень. Забезпечені і вічно зайняті батьки дорого оцінюють виховання своїх нащадків.

Освіта з доставкою додому

Протягом навчального року батьки шукають для своїх школярів домашніх наставників – репетиторів. До сфери їхніх обов`язків у залежності від віку дитяти може входити як підготовка до школи, так і репетиторство з окремих предметів – в тому числі з іноземних мов.

Дарина Кузьменко викладає англійську мову в школі, а вечорами "підтягує" дітей зі шкільної програми на дому. "У мене троє підопічних, вчимося ми вечорами, двічі на тиждень. У рідній домашній обстановці діти і краще сприймають матеріал, і легше йдуть на контакт з викладачем", - ділиться вона.

Стандартний погодинний оклад Дарини – 150 гривень за академічну годину, за місяць "набігає" трохи більше за 3,5 тисячі. "Відчутний приробіток до жебрацької вчительської зарплати", - сміється вона. Взагалі ж, судячи з оголошень кадрових агентств, зарплата репетитора при формулі зайнятості "п`ять робочих вечорів на тиждень" може досягати 20 тисяч гривень – залежно від кількості дисциплін і "специфікації" диплому репетитора.

Хранительки домашнього вогнища

Довіряючи своїх дітей вихователям і репетиторам, рутинні домашні турботи забезпечені родини перекладають на плечі домробітниць – покоївок. Їм доручаються прання-прасування-прибирання, продуктові закупівлі, простіше кажучи – наповнення продуктового кошика та забезпечення комфорту в будинку.

Менеджер одного з київських кадрових агентств Сергій Несмачний розповідає, що від покоївок люди вимагають досвіду роботи в готельному сервісі, цінують їх акуратність і пунктуальність.

Погодинний оклад домробітниці залежить від кількості робочих днів і від площі "обслуговуваного" приміщення. "Жінки, які погодилися на таку роботу, можуть розраховувати навіть на 500 гривень на день, але на них напевно "повісять" додаткові послуги – наприклад, прогулянки з собакою і візит з нею до ветеринара", - пояснює Сергій.

Миска, ложка, ополоник

Пошук хорошого сімейного кухаря – одне з найскладніших завдань для агентств з підбору персоналу. Хороші кухарі цінуються дуже високо: сім`ї передають їх один одному "із рук в руки", рекомендують знайомим. Від претендентів на такі вакансії вимагають не тільки відмінне знання мистецтва кулінарії, а й наявність навичок планування закупівель, сервірування столу і проведення бенкетів.

"Ви собі не уявляєте, наскільки різними можуть бути вимоги клієнтів – комусь подавай виключно японську кухню, хтось не мислить свого життя без вареників і котлет, комусь потрібно готувати тільки дієтичні страви, а є й такі сім`ї, які вимагають виключно екзотичні страви – на кшталт восьминогів, равликів і китайських маринованих грибів", - усміхається Світлана Ковальова. За її словами, оклад кухаря в залежності від його "класності" коливається в межах 250-800 гривень на день.

Чоловіки в поміч

Традиційні чоловічі спеціальності в допомозі по дому – водії, садівники і господарники. Залежно від обсягу обов`язків кожен з них може розраховувати на 10-20 тисяч гривень на місяць. І, якщо садівники затребувані, як правило, тільки у весняно-осінній період, то водії і господарники обслуговують будинок і його господарів за цілодобовим графіком.

Водій, наприклад, може суміщати функції охоронця, особистого помічника, няні і взагалі – старшого "куди пошлють". Ідеальні господарники повинні бути і слюсарями, і столярами, і теслями, і сантехниками в одній особі, зобов`язані вміти відремонтувати-замінити-купити будь-яку господарську дрібницю.

Найважливіше - погода в домі

І, нарешті, сама шановна "домашня" спеціальність – економка, а простіше – управляючий. Професіонали своєї справи високо котируються серед господарів. Економки тримають під контролем прислугу, фактично забезпечуючи весь комплекс робіт з ведення домашнього господарства.

Валентина Матвієнко працює економкою більше п`яти років. "Я постійно живу в будинку, складаю господарський план на місяць, керую домашнім персоналом, вирішую всі без винятку побутові питання", - розповіла вона УНІАН.

На умови праці та зарплату Валентині Кирилівні гріх скаржитися: її роботодавці платять їй 40 тисяч гривень на місяць. "Але і відпрацьовую по повній програмі – цілодобово, без вихідних, лікарняних і відпусток. На мені – весь будинок, і це зобов`язує", - говорить вона.

Ложка дьогтю

Як би красиво не звучали зарплатні цифри, роботу домашньої прислуги легкою не назвеш. "Люди цілий день на ногах, вони повинні добре знати звички своїх господарів, розуміти, чого від них чекають. Вони дійсно багато працюють, і їм за це добре платять", - коментує Сергій Несмачний.

Але, за його словами, багато залежить і від самих працівників. Агентства з підбору персоналу постійно оновлюють "чорні списки" прислуги, і у злодіїв, брехунів, ледарів, шахраїв, любителів алкоголю, які в ньому опинилися, шансів отримати гідне місце роботи немає.

"Тільки так ми можемо убезпечити своїх клієнтів від нечесних працівників. Тільки так можемо гарантувати, що людина, прийшовши працювати в родину, дуже скоро перестане бути чужою. Адже найвища оцінка роботи домашнього персоналу – коли в будинку гарна погода", - резюмує Сергій Несмачний.

Шукаємо роботу

Отже, яким чином можна влаштуватися на роботу в родину?

Варіант перший – через знайомих. Серед них напевно знайдуться сім`ї, яким потрібна допомога по господарству. Можна підробляти і в сусідів – і, таким чином, економити час на дорогу.

Варіант другий – за оголошенням в газеті. Такий шлях є дещо ризикованим – можна зустріти непорядних господарів або попастися на вудку шахраїв.

Варіант третій – через агентство. Для тих, у кого немає досвіду роботи прислугою, професійні кадрові агентства організовують курси з підготовки домашнього персоналу. Їх випускники отримують кваліфікаційне свідоцтво та гарантоване працевлаштування в перевіреній порядній родині.

Як захистити себе?

Як і будь-яке працевлаштування, робота домашнього персоналу має бути належним чином задокументована. Юрист-консультант Людмила Панібратець радить майбутнім служницям, влаштовуючись на роботу в сім`ю, обов`язково укласти з господарями трудову угоду або цивільно-правовий договір на надання послуг, в якому слід окреслити все коло прав і обов`язків сторін. "Договір повинен бути завірений нотаріально, а трудова угода – зареєстрована в центрі зайнятості. У документі слід врахувати всі нюанси - надання вихідних днів, відпустки, оплату лікарняних, компенсацій на випадок побутових травм, оплату понаднормової роботи, навіть зобов`язання господаря за образи. Хоча практика показує, що такі документи суд рідко бере до уваги – адже для того, щоб пред`явити господареві звинувачення в порушенні прав працівника, потрібні свідки. А їх, як правило, немає", - додає юрист.

До речі, влітку 2011 року було презентовано проект міжнародної Конвенції про домашніх працівників. Згідно неї домашній прислузі мають гарантуватися розумна тривалість робочого часу, відпочинок мінімум 24 години на тиждень, право на відпустку і медичне страхування.

Для того, щоб документ набув чинності, його повинні ратифікувати як мінімум дві країни, і про свої наміри підписати документ вже заявили Уругвай і Філіппіни. України в списку, певна річ, немає. Тому працівникам варто дбати про свої права самотужки.

Олена Григор`єва, для УНІАН