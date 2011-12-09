Київ. 9 грудня. УНІАН. Вулицю Житлову реконструюють на ділянці від будинку №5 на вул. Михайла Драгомирова до будинку №22 на вул. Кіквідзе.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, відповідне розпорядження підписав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Згідно з документом у 2011-2012 роках буде здійснено розробку проектно-кошторисної документації та власне реконструкцію вулиці з метою приведення до належного технічного стану дорожнього покриття проїжджої частини та тротуарів.

Фінансування вказаних робіт відбуватиметься за рахунок коштів інвестора.

Комунальна корпорація «Київавтодор» як замовник має визначити генеральну проектну та підрядну організації, розробити проектно-кошторисну документацію, провести її експертизу та затвердити в установленому порядку.