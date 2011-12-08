У фан-зоні Євро-2012 обіцяють небачені презентації

Київ. 8 грудня. УНІАН. Під час Євро-2012 центр столиці перетвориться на найбільшу у Європі фан-зону для вболівальників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про такі плани заявив офіційний оператор фан-зони.

Згідно з повідомленням, сьогодні відбулось підписання угоди між КМДА та генеральним оператором з облаштування і управління офіційною фан-зоною Турніру УЄФА Євро-2012 ТОВ «Холідей Сервіс».

У церемонії підписання договору про співпрацю взяв участь заступник голови КМДА Анатолій ГОЛУБЧЕНКО та представник офіційного оператора, координатор проекту Вілен МАТВЄЄВ.

«Київська фан-зона буде найбільшою не лише в Україні, а й у Європі, тож і відповідальність за її організацію надзвичайно велика. Для того, щоб робота з організації головного місця дислокації футбольних фанів була проведена якісно, ми провели конкурс, який виграло ТОВ «Холідей Сервіс». Це компанія, яка має великий досвід в організації та проведенні масових заходів. Тож тепер, спільними зусиллями, ми розпочнемо вже конкретну реалізацію наших задумів та вимог УЄФА стосовно майбутньої фан-зони Києва», – прокоментував А.ГОЛУБЧЕНКО.

Він додав, що підготовка офіційної фан-зони передбачає виконання комплексу заходів, що передбачають не лише розробку цікавої розважальної програми для вболівальників, а й охорону правопорядку, низку комунальних питань, контроль за благоустроєм території та санітарним станом, забезпечення медичного патрулювання, рятувальних служб тощо.

Щодо сюрпризів київської фан-зони, то В.МАТВЄЄВ розповів, що планується зробити безпрецедентний для України 3D-мапінг на будівлю КМДА. Як зазначалось, 3D-мапінг – технологія, яка дозволяє проекціювати зображення на різноманітні поверхні.

“Сподіваємось, що це буде найбільший екран в Україні, що дасть змогу вболівальникам слідкувати за усіма деталями футбольного чемпіонату”, - зазначив він.

За словами В.МАТВЄЄВА, зараз над розробкою дозвільної програми, а також організаційних моментів працює спеціально створена робоча група з 25 осіб. До складу групи увійшли як вітчизняні, так і іноземні фахівці.

Начальник Головного управління з підготовки та проведення Євро-2012 Тетяна СЛИШИК поінформувала, що під час чемпіонату на території фан-зони працюватиме три великі екрани, на яких транслюватимуть усі матчі Турніру.

За її інформацією, у період проведення Євро-2012 фан-зона вміщуватиме понад 70 тис. уболівальників. Планується, що основні входи до неї будуть з боку Бессарабської площі та метро Хрещатик, також передбачені запасні виходи по всьому периметру фан-зони.

“На її території встановлять 3 великі екрани, один з яких буде розміром 140 кв. м., інші два – по 80 кв. м. Крім того, у фан-зоні встановлять 76 палаток, де вболівальники зможуть харчуватися. Невеликі павільйони будуть представлені і усіма спонсорами Турніру. Буде передбачена VIP-зона, а також місця, відведені для інвалідів і представників ЗМІ”, - повідомила Т.СЛИШИК. Працюватиме фан-зона з 12-ї години дня до опівночі. Орієнтуватися гостям столиці у фан-зоні допомагатимуть 300 волонтерів.

Вона додала, що для зручності вболівальників буде детально розписано розважальну програму, розклад трансляції матчів тощо.