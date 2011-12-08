Експерти напрацювали поради для «Сяйва книги»

Київ. 8 грудня. УНІАН. Експерти у сфері книговидання напрацювали рекомендації для покращення роботи столичної муніципальної крамниці “Сяйво книги” і передали їх у КМДА.

Як повідомив УНІАН голова постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ, рекомендації були напрацьовані 2 грудня у ході круглого столу “Перспективи розвитку книжкової мережі в Києві”, організованого у рамках роботи очолюваної ним комісії.

За словами депутата, 7 грудня напрацьовані поради були передані голові КМДА Олександру ПОПОВУ.

Участь у круглому столі взяли експерти, представники творчої інтелігенції, журналісти, зокрема, президент Всеукраїнської асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Олександр АФОНІН, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, директор видавництва «Ярославів Вал», член Опікунської ради книгарні «Сяйво книги» Михайло СЛАБОШПИЦЬКИЙ, директор дистриб’юторської компанії «Самміт-книга» Ігор СТЕПУРІН, керівник відділу закупівлі книготорговельної мережі «Читай-город» Олена ПОПОВА, директор з розвитку книгарні «Читайка» Вікторія РУДЕНОК, директор державного видавництва “Мистецтво” Ніна ПРИБЄГА, директор видавництва «Арій» Дмитро МОЙСЕЄНКО, заступник директора ТОВ «Книгарня «Сяйво» Алла РЕШЕТНІКОВА та інші.

Під час круглого столу було сформовано перелік порад для керівництва нової муніципальної книгарні, з метою зробити її улюбленою для киян, а також зразковим об’єктом культурного спрямування.

Експерти вважають, що керівництво крамниці має підготувати, оприлюднити і захистити перед культурною спільнотою бізнес-план і концепцію діяльності оновленої книгарні. У магазин повинна бути набрана професійна команда, яка не лише знатиме, на якій полиці які книги складені, але зможе зацікавити покупців, порадити якісне видання і грамотно провести зустріч письменника з читачем.

Крім того, книгарня має налагодити співпрацю з українськими видавництвами щодо постачання книг вітчизняного виробництва та максимально представити українську книгу, адже це має бути мережа саме української книги, і тоді, принаймні, буде виправдано те, що вона фінансується за рахунок бюджетних коштів міста.

Як вважають фахівці, магазин має перетворитися на культове місце зустрічі «читач – книга – письменник». Тут мають проводитись книжкові презентації, зустрічі з письменниками, діячами культури тощо. Рекомендується також створити веб-сайт книгарні і через нього вести Інтернет-торгівлю плюс он-лайн-консультації про нові книжки.

Також муніципальна книгарня має ініціювати безкоштовне розміщення рекламних матеріалів про українські книжки та події книжкового світу у муніципальних ЗМІ.

Діяльність книгарні має бути відкритою, адже за її повернення боролося багато громадян, які мають знати, скільки грошей з бюджету міста виділено на книгарню і як вона їх витрачатиме.

Експерти також радять повернути друкарську “диво-машину” – копіювальний апарат Xerox постачальнику.

За словами О.БРИГИНЦЯ, учасники круглого столу також висловились за розширення мережі муніципальних крамниць із продажу книг. І це, на їхню думку, може бути реалізовано не лише за рахунок відкриття книгарень у стаціонарних приміщеннях, але й у малих архітектурних формах. Вони також вважають, що для “Сяйва книги” буде корисним позитивний досвід “Книгарні Є”, яка відзначається патріотичністю літератури та широкою мережею.

Водночас учасники заходу відзначали, що готові миттєво відреагувати на будь-які спроби нового відчудження чи перепрофілювання книгарні.