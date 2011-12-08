Київ прикрасять понад 4 тис. елементами ілюмінації

Київ. 8 грудня. УНІАН. До Нового року у Києві встановлять понад 4 тисячі елементів ілюмінації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержажміністрації з посиланням на комунальне підприємство електромереж зовнішнього освітлення «Київміськсвітло».

Святково підсвітять парадний фасад будівлі консерваторії, Національної філармонії України, КМДА, будівлі Федерації профспілок України, Головпоштамту, будівель на майдані Незалежності, Міжнародний центр культури та мистецтв тощо.

Також фахівці прикрасять вулицю Грушевського (від Володимирського узвозу, 2 до Європейської площі), ілюмінують зелені насадження та малі архітектурні форми на майдані Незалежності, зелені насадження на схилі Європейської площі, на Хрещатику тощо.

Ілюмінацію встановлять і в кожному районі міста, відповідне доручення отримали голови райдержадміністрацій від голови КМДА Олександра ПОПОВА.

Окрім прикрашання столиці до Нового року та Різдва, КП «Київміськсвітло» продовжує капітальний ремонт опор зовнішнього освітлення на прибудинкових територіях. Так, станом на 8 грудня встановлено 1446 таких опор. Усього до кінця року планується встановити майже 2,5 тисячі опор зовнішнього освітлення.