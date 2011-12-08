Завтра відбудеться заключний концерт фестивалю «Повір у себе»

Київ. 8 грудня. УНІАН. 9 грудня відбудеться заключний гала-концерт ювілейного, ХХ міського фестивалю творчості дітей та молоді з особливими потребами «Повір у себе».

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, захід під назвою «Мрії збуваються» пройде у столичному Палаці дітей та юнацтва (вул. І.Мазепи, 13).

За слвоами заступника голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, родзинкою свята стане пряме включення з Італії – привітання учасникам Фестивалю від Луки БЕРНАРДІ – хлопця, який, маючи важкий діагноз, знаходить у собі сили підтримати українських хлопців та дівчат.

Для учасників фестивалю, їхніх батьків, соціальних працівників та волонтерів, які працювали протягом року, організатори концерту підготували декілька приємних сюрпризів. Зокрема, на глядачів концерту чекатимуть виступи Каті ЧІЛІ та інших популярних виконавців. Привітати молодь з функціональними обмеженнями та розказати про те, як збуваються мрії, приїде переможець шоу «Голос країни» Іван ГАНЗЕРА.

Цьогоріний Фестиваль проходить за підтримки голови КМДА Олександра ПОПОВА

Організаторами концерту традиційно виступили Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді спільно з Київським міським осередком «Всеукраїнської молодіжної громадської організації «Національна організація скаутів України» за підтримки Головного управління у справах сім’ї, молоді та спорту, Головного управління охорони здоров’я, Головного управління культури, Київського міського палацу дітей та юнацтва, Всеукраїнського громадсько-політичного об’єднання «Національна асамблея інвалідів України», Всеукраїнського благодійного фонду «Дитячий світ».

Як відзначають в КМДА, вперше фестиваль було проведено в 1993 році. Учасники перших фестивалів стали акторами, музикантами, спортсменами. Останні десять років фестиваль відкриває двері для демонстрації своїх талантів для 1500 обдарованих дітей та молоді з функціональними обмеженнями (150 осіб з кожного району м. Києва), у двох вікових категоріях (діти, молодь) та в 10 номінаціях: вокально-хорова, хореографічна, естрадно-інструментальна майстерність, авторська поезія та проза, образотворче, декоративно-прикладне, виконавче, аудіовізуальне, нерукотворне мистецтво та (вперше) новаторське мистецтво.

«Багато дітей та молоді наділені талантом, та серед них є особливі дівчата та хлопці з неабиякими здібностями. Тільки поєднавши зусилля багатьох дорослих людей талановита українська молодь з особливими потребами зможе повірити у себе і знайти у собі сили для нових досягнень”, – підкреслив Л.НОВОХАТЬКО.