У Святошино відкрилась нова амбулаторія

15:54, 08 грудня 2011
Київ
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У приміщенні поліклініки № 5

Київ. 8 грудня. УНІАН. Сьогодні, 8 грудня, на вул. Відпочинку, 11, що у Святошинському районі Києва, у приміщенні поліклініки № 5 відкрито нову амбулаторію загальної практики/сімейної медицини.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, амбулаторія відноситься до центральної районної поліклініки (вул. Симиренка, 10). Кількість населення, яке планується обслуговувати в амбулаторії, складає близько 9 тис. киян, у тому числі 792 дитини. Послугами сімейного лікаря можуть скористатися мешканці вулиць від станції метро «Святошин» до вулиці Крамського.

Площа амбулаторії – 139 кв. м. Тут розташовані три кабінети лікаря, процедурний кабінет, кабінет для проведення щеплень, кімната для збереження лікарських засобів, кімната для персоналу.

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