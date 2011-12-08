В місті розвиватимуть фармацевтичну промисловість

Київ. 8 грудня. УНІАН. Одне із пріоритетних завдань, визначених у Стратегії розвитку Києва до 2025 року - розвиток та підтримка промисловості міста. Зокрема, йдеться про фармацевтичну промисловість, адже саме ця галузь відіграє одну із провідних ролей у виробництві валового регіонального продукту.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав голвоа КМДА Олександр ПОПОВ.

«Міська влада сприятиме розвитку підприємств, продукція яких є конкурентоздатною. Адже замовлення для підприємств – це робочі місця для киян, соціальний захист та заробітна плата, а відповідно, і підвищення якості життя кожного мешканця Києва», – зазначив О.ПОПОВ.

Також він нагадав, що нещодавно дав доручення розробити пропозиції щодо співпраці з підприємствами, які виробляють медичну техніку і товари для інвалідів, та скласти перелік підприємств, які можуть виготовляти обладнання для парковок і брати участь у конкурсах із будівництва паркінгів, який оголосила КМДА.