Ліквідовано підпільний гральний заклад

З майже 100 ігровими автоматами

Київ. 8 грудня. УНІАН. У Дарницькому районі Києва міліція ліквідувала гральний заклад, якій підпільно працював декілька місяців. Як повідомили УНІАН у Дарницькому райуправлінні міліції, гральний заклад розташовувався неподалік від станції метро "Позняки". В ньому нараховувалося близько ста ігрових автоматів та велика кількість комп’ютерної техніки. Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи проти організаторів незаконного бізнесу.

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