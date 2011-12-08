Кияни вимагають зустрічі з керівництвом КМДА

Київ. 8 грудня. УНІАН. Група громадян прибула до громадської приймальні Київського міського голови, вимагаючи зустрічі з керівництвом КМДА для вирішення проблеми перешкоджання владою столиці проведенню мирних зібрань.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі громадянського руху «Спільна справа».

«Причиною такого кроку стало незаконне перешкоджання реалізації права на мирні зібрання, яке систематично здійснюється за ініціативи київської міської влади. Активісти також висловлюють обурення з приводу того, що чорнобильці, які голодують біля Кабінету міністрів, змушені знаходитись цілодобово під відкритим небом, у той час як у Києві різко погіршились погодні умови, та вимагають невідкладно забезпечити їх наметами і електрогенераторами», - зазначається у повідомленні.

У свою чергу, у столичній міліції повідомили, що справді група громадян у кількості 15 осіб, які позіціонують себе як ветерани-афганці, близько 12.00 зайшла до громадської приймальні на Хрещатику, 36.

«Вони спіллкуються з начальником відділу мерії. Ніяких протиправних дій ніхто не вчиняє, спілкуються мирно, спокійно. Міліцію ніхто не викликав», - зазначили у главку.