"Гогольфест" цього року відбувається за підтримки КМДА

Київ. 8 грудня. УНІАН. Мультимедійний фестиваль сучасного мистецтва "Гогольфест" цього року відбуватиметься за підтримки Київської міської державної адміністрації.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, сьогодні о 18.00 у Національному музеї мистецтв імені Богдана і Варвари Ханенків відбудеться презентація цього фестивалю.

"Київ - столиця європейської держави. Статус столиці визначають не лише кількість мешканців, якість доріг, а й рівень культурного життя. Нашому місту необхідний такий фестиваль, який би впізнавали у світі, який відкривав би Україну як для самих українців, так і для світової спільноти. Саме тому цього року ми вирішили підтримати проведення наступного "Гогольфесту", аби він став однією з головних культурних подій міста", - сказав голова КМДА Олександр ПОПОВ.

Напередодні презентації "Гогольфесту-2012" президент фестивалю Владислав ТРОЇЦЬКИЙ висловив вдячність за проявлену ініціативу міської влади у вирішенні цього питання.

"Минулого року, на жаль, події склалися таким чином, що проведення "Гогольфесту" стало абсолютно неможливим. У нас не було для цього ані фінансів, ані приміщення. На щастя, цього року міська адміністрація проявила ініціативу у проведенні фестивалю, і спільно ми вирішили зробити «Гогольфест» однією з головних іміджевих подій Києва. Сподіваємося, що наше партнерство з КМДА буде плідним", - зазначив В.ТРОЇЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. "Гогольфест" був заснований у 2007 році за ініціативи режисера та керівника Центру сучасного мистецтва "Дах" Владислава ТРОЇЦЬКОГО.