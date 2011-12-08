Елітне житло в 2012 році може подорожчати

Київ. 8 грудня. УНІАН. Вартість елітного житла на первинному ринку Києва в 2012 році може збільшитися на 3-5%.

Таку думку висловила директор із розвитку консалтингової компанії Knight Frank (Україна) Наталія ПРОНІНА, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

«У 2012 році в елітному сегменті в Києві ми очікуємо достатньо позитивну динаміку розвитку. За підсумками року можливе помірне зростання вартості елітної нерухомості на первинному ринку Києва в межах 3-5%. Така зміна буде пов`язана, перш за все, зі збільшенням ступеня готовності об`єктів, що будуються, виходом ще ряду преміальних проектів, а також зростанням вартості енергоносіїв і будівельних робіт, поправкою на інфляцію», - вважає вона.

За оцінками Н.ПРОНІНОЇ, в першій половині 2011 року вартість елітного житла в столиці дещо знизилася, а в серпні-вересні 2011 року спостерігалося зростання цін до 13%, що було викликано виходом на ринок нових проектів із вартістю житла вище за середні ціни в елітному сегменті. При цьому в жовтні-листопаді 2011 року на зміну різкому зростанню показника прийшло зниження середньої ціни, що було пов`язане з початком продажів у ще одному елітному житловому комплексі, ціни в якому були нижчі середніх по ринку.

У компанії вважають, що в період проведення в Україні Євро-2012 можливе додаткове нетривале зниження попиту в усіх сегментах первинного ринку, в тому числі й в елітному.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Knight Frank, у Києві вартість елітного житла в IV кварталі цього року може зрости на 2-3%. Станом на жовтень 2011 року, середня ціна в елітному сегменті первинного ринку житла Києва становила 7 715 дол./кв. м. При цьому різниця цін досить велика - від 6 000 до 14 000 дол./кв. м і сильно залежить від індивідуальних характеристик житлових комплексів.