Проект Стратегії врахував понад 7 тис. пропозицій

Київ. 7 грудня. УНІАН. Проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року внаслідок громадського обговорення врахував понад 7 тис пропозицій від 4,5 тис. жителів столиці та експертів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив представник компанії BCG Сергій ПЕРЕПЕЧКО сьогодні на презентації доопрацьованого документу Стратегії.

“В результаті ми отримали понад 7 тис. пропозицій від 4,5 тис. громадян і експертів, які безпосередньо вже ввійшли в документ Стратегії. Всі ці пропозиції були систематизовані в єдиній базі, з якою ми працювали. І якщо розглянути це детально, то можна виявити для себе, що приблизно 70% всіх пропозицій, які були отримані, були предметними, тобто йшлося про місце, терміни, час реалізації тої чи іншої ініціативи. При цьому десь 30% всіх пропозицій довготривалі, стратегічного характеру і відповідно впливали на те, як була викладена редакція того чи іншого розділу Стратегії. Це, хочу відзначити, дуже високі цифри, в тому числі виходячи з досвіду роботи нашої компанії з іншими містами”, - зазначив С.ПЕРЕПЕЧКО.

За його інформацією, найпопулярнішою темою серед киян, як виявилося, є вирішення проблеми транспортного сполучення – їй було присвячено 22% усіх зауважень.

На другому місці - 15% – тема благоустрою та озеленення, тому в Стратегії передбачено, що до 2025 року зелені зони Києва буде розширено на 3 тис. га, здебільшого за рахунок благоустрою лісових територій на околицях житлових масивів.

10% коментарів стосувалися ресурсозбереження та енергоефективності міста. Завдяки ним у проекті Стратегії з’явилася додаткова стратегічна ініціатива – «Енергоефективність».

Усього з 17 початкових показників проекту після громадського обговорення були скориговані 5 та додані ще 5.

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ, який брав участь в представленні вже скоригованої Стратегії розвитку столиці зазначив, що досвід спільної роботи влади і киян на зазначеним документом показав, наскільки важливою і продуктивною є така практика. “Тому я буду пропонувати депутатам міськради внести до Статуту столиці положення про обов’язковість громадських слухань з найбільш важливих питань життєдіяльності київської громади», – сказав він.

О.ПОПОВ також повідомив, що після прийняття узгодженого з киянами варіанта Стратегії відповідні зміни буде внесено в новий Генеральний план розвитку міста та лише після цього документ буде переданий в Київраду на затвердження.

Як повідомляв УНІАН, О.ПОПОВ представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року у травні ц.р. Київська міська державна адміністрація за результатами громадського обговорення отримала загалом понад 10 тис. пропозицій до проекту документа.

15 грудня проект Стратегії розвитку столиці до 2025 року буде представлено на розгляд депутатів Київради.