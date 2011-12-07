Половину податків киян у 2012 році забиратимуть у держбюджет

Київ. 7 грудня. УНІАН. 50% податків киян у 2012 році, як і в поточному, забиратимуть у держбюджет.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ в інтерв’ю журналістам.

«Законодавча норма не змінилася: тобто 50% - держава, 50% - місцевий бюджет», - сказав О.ПОПОВ, відповідаючи на запитання журналістів.

Водночас, голова КМДА зазначив, що передбачаються з бюджету країни субвенції Києву в обсязі 4,2 млрд. грн.

«Та субвенція, яку ми вже на початку року будемо мати, а я думаю, що протягом року ми її ще збільшимо, це практично повернення тих вилучень, які маємо згідно з законом», - відзначив О.ПОПОВ. Він не виключає, що бюджет Києва може бути затверджений до кінця поточного року, однак звертає увагу, що це можливо лише після прийняття бюджету країни.

«Розгляд бюджету столиці, як і будь-якого іншого міста, залежить від того, коли буде прийнятий бюджет держави у другому хоча б читанні. І ми чекаємо цей час. Підготовчі роботи ми провели, нам не потрібно буде готувати бюджет з нуля. Він у нас готовий і відразу ми відреагуємо. Якщо це трапиться, і маю надію, що це трапиться у цьому році, ми також будемо розглядати бюджет у цьому році», - сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА сказав, що поки не може озвучити абсолютні цифри основних показників бюджету столиці.