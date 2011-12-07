Чи буде новий сквер на пр. Маяковського?

Київ. 7 грудня. УНІАН. Голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна МЕЛІХОВА звернулась до голови Київської міської держадміністрації Олександра ПОПОВА взяти під особистий контроль питання щодо вирішення конфліктної ситуації між мешканцями та забудовником на просп. Маяковського, 72, 73, 74.

Як повідомляє прес-служба фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді, з відповідним проханням до Т.МЕЛІХОВОЇ звернулись представники ініціативної групи, які виступають проти зведення в їхньому дворі житлових будинків.

Як зазначається в повідомленні, Стратегія розвитку Києва до 2025 року не передбачає створення скверу на місці скандального будівництва за вказаною вище адресою.

Як стверджує депутат, на зустрічах з мешканцями мікрорайону 22 серпня та 6 вересня 2011 року, а також в прямому ефірі передачі «Столиця. Спецпроект» на ТРК Київ, голова КМДА запевняв, що на території скандального будівництва в цьому році буде створено сквер.

«Я не знаю хто винен, чи О.ПОПОВ, який не дав відповідну вказівку, чи підлеглі, які не виконали його доручення. Так чи інакше скверу немає», - заявила Т.МЕЛІХОВА.

Депутат також нагадала, що 22.07.08 відбулися громадські слухання, на яких було прийнято рішення вимагати від Київради скасування рішення Київради від 01.10.07 № 483/3317 «Про передачу земельної ділянки акціонерному товариству холдинговій компанії «Київміськбуд» для будівництва житлових будинків з об’єктами обслуговування на житловому масиві Вигурівщина-Троещина 11 мікрорайону, буд. ділянки № 72, 73, 74 у Деснянському районі м. Києва» та надати вищезазначеним земельним ділянкам статусу скверу.

«У влади до прийняття Стратегії Києва до 2025 року ще є час виправити помилки і дотриматись слова», - зазначила Т. МЕЛІХОВА.

Лідерка БЮТ в Київраді просить О.ПОПОВА доручити Головному управлінню земельних ресурсів підготувати проект рішення про відміну рішення Київради від 483/3317 від 01.10.07 для подальшого надання земельним ділянкам № 72, 73, 74 на житловому масиві Вигурівщина-Троещина 11 мікрорайону у Деснянському районі м. Києва статусу скверу.