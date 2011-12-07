Двох робітників завалило землею у траншеї для газопроводу

Київ. 7 грудня. УНІАН. У Києві постраждали двоє робітників, яких завалило землею у траншеї для прокладання газопроводу.

Про це УНІАН у повідомили у прес-службі Головного управління МНС України в Києві.

За їх даними, повідомлення про те, що на вул. Васильківська, 45, завалило робітників, надійшло сьогодні, 7 грудня, о 00.22. Зокрема, під час проведення земельних робіт в траншеї для прокладання газопроводу стався зсув ґрунту, внаслідок чого двох чоловіків завалило.

Бійці ГУ МНС України в Києві негайно виїхали до місця виклику і врятували потерпілих. В одного чоловіка виявлено закриту черепну мозкову травму, у іншого – перелом ніг.

Рятування людей проводилось особовим складом двох відділень пожежного підрозділу.