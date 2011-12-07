Завтра влада відзначить «спартаківців року»

Київ. 7 грудня. УНІАН. 8 грудня у Колонній залі Київської міської державної адміністрації відбудеться церемонія нагородження «Спартаківець року».

Як повідомляє прес-служба КМДА, на урочистості запрошені представники органів державної та місцевої влади, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, олімпійські чемпіони, спортсмени, ветерани спорту, тренери, юні вихованці товариства «Спартак», керівники та профспілкові лідери установ, які є колективними членами Київського міського Ф СТ «Спартак».

Організатори заходу зазначають, що основна мета церемонії – популяризація спорту, фізичної культури, олімпійського руху Києва, а також відзначення кращих спортсменів, тренерів та спортивного активу товариства «Спартак».

У Головному управлінні сім`ї, молоді і спорту повідомили, що виконуючи регіональну програму розвитку фізичної культури та спорту, протягом поточного року КМО ФСТ «Спартак» провело понад 35 різноманітних фізкультурно-масових та оздоровчих заходів серед дітей, підлітків та трудових колективів міста Києва, в яких щорічно беруть участь на різних етапах змагань близько 20 тис. киян.

Крім того, у результаті плідної співпраці Київської міської організації ФСТ «Спартак» та Об’єднаного профкому Київради і КМДА протягом трьох років проводиться системна робота з оздоровлення працівників комунальних підприємств та службовців столиці засобами фізичної культури та спорту. За підсумками міських змагань формується збірна команда державних службовців, яка традиційно у вересні місяці бере участь у Всеукраїнській спартакіаді серед державних службовців в м. Алушта, на Олімпійській базі «Спартак».

Початок церемонії нагородження «Спартаківець року» о 18.00.