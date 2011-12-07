Влада вирішує питання щодо наявності імуновакцин

Київ. 7 грудня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення начальнику Головного управління охорони здоров’я Віталію МОХОРЄВУ взяти на контроль питання забезпечення медичних закладів Києва вакцинами для планової імунізації дитячого населення.

Як повідомляє прес-служба КМДА, під час робочої наради із заступниками голови КМДА та керівниками структурних підрозділів міськадміністрації О.ПОПОВ зауважив, що кількість імунобіологічних препаратів, яка надійшла до лікувально-профілактичних закладів міста протягом 2011 року, не відповідає заявленій потребі.

«Сьогодні медичні установи столиці забезпечені вакциною не в повному обсязі. І хоча це питання знаходиться не в компетенції міста, а Міністерства охорони здоров’я, моя принципова позиція – ми повинні зробити все можливе для того, щоб кияни мали вакцину в необхідній кількості», – наголосив О.ПОПОВ.

Крім того, голова КМДА доручив В.МОХОРЄВУ в найкоротший термін надати повну об’єктивну інформацію щодо наявності імунобіологічних препаратів у медичних закладах міста.

«На основі цих даних я буду звертатися до Кабінету Міністрів України із клопотанням забезпечити Київ вакцинами в достатній кількості», – зазначив О.ПОПОВ.