Урочище “Гайок” мешканці просять не віддавати парку

Київ. 7 грудня. УНІАН. Урочище “Гайок” місцеві жителі просять не включати до території парку Голосіїво.

Як пише муніципальна газета "Хрещатик", наразі мешканці звернулися до депутатів Київради з таким проханням. Ті, у свою чергу, у ситуації пообіцяли озібратися.

В урочищі “Гайок” уже протягом багатьох років місцеві мешканці здійснюють господарську діяльність. Однак у 2007 році ця територія (відповідно до Указу Президента) була передана до новоствореного Національного природного парку “Голосіївський”.

За словами членів ініціативної групи, яка відстоює права мешканців урочища “Гайок”, на цій території обробляти землю люди почали ще після війни. Таким чином тут зросло вже не одне покоління киян, а земельні ділянки доглянуті належним чином.

За словами мешканців урочища "Гайок", всі необхідні документи на право користуватися цими ділянками у них є: це і архівні дані, які підтверджують, що ділянки були надані в користування їхнім предкам, і судові рішення, котрі підтверджують правомірність їхнього знаходження на цій території.

Водночас, заступник начальника Головного управління земельних ресурсів Олена ТЮТЮННИК зазначила, що незважаючи на те, що деякі мешканці отримали певні довідки відповідно до рішень суду, дана територія все ж таки була освоєна з порушеннями чинного законодавства, оскільки ніякого розгляду щодо виділення земельних ділянок не було. Тож наразі всі попередні судові рішення знаходяться у стадії оскарження.

Депутати Постійної комісії Київради з питань земельних відносин, містобудування та архітектури вирішили провести виїзне засідання для того, щоб отримати повну картину щодо цього питання.

“Я думаю, що нам потрібно на власні очі переконатися, що ж там відбувається, для того, щоб краще розібратися у ситуації та винести об’єктивне рішення” — зазначив голова комісії Анатолій ШЕВЧЕНКО.