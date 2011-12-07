Для фінансистів КМДА проведуть тренінги

Київ. 7 грудня. УНІАН. З 28 листопада до 2 грудня у Києві проходило навчання працівників Київської міської державної адміністрації щодо удосконалення бюджетних механізмів у місті.

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністарції з посиланням на Головне фінансове управління, це перша серія блоку тренінгів щодо підвищення ефективності управління бюджетними коштами, що організовуються на виконання Меморандуму між КМДА й Інститутом бюджету та соціально-економічних досліджень (ІБСЕД).

Під час проведення тренінгів експерти ІБСЕДу особливу увагу приділили механізмам забезпечення координації стратегічних документів та бюджету розвитку на основі програмно-цільового методу. Крім того, міські фахівці з фінансів отримали вичерпну інформацію про реалізацію нових законодавчих та нормативних вимог щодо розрахунку на середньострокову перспективу. Говорили також про встановлення взаємозв’язку витрат зі стратегічними цілями та методологію розрахунку витрат на середньострокову перспективу.

У Головному фінансовому управлінні підкреслили, що, як показує досвід роботи із запровадження програмно-цільового методу, відсутність знань і навичок у інших учасників бюджетного процесу, крім головних розпорядників коштів, суттєво зменшує якість підготовки бюджетної документації. Тому на зазначені тренінги були запрошені не лише головні розпорядники коштів бюджету Києва, а й розпорядники коштів нижчого рівня та одержувачі бюджетних коштів.

Як інформують в КМДА, Київ є учасником Експерименту із запровадження програмно-цільового методу на місцевому рівні, який проводиться Міністерством фінансів України за підтримки проекту технічної допомоги «Зміцнення місцевої фінансової ініціативи». Проект реалізується ВГО «Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень» (ІБСЕД) за фінансуванням Агенції США із міжнародного розвитку (USAID).