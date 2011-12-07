15 грудня проект Стратегії буде представлено на розгляд Київради

Київ. 7 грудня. УНІАН. 15 грудня проект Стратегії буде представлено на розгляд депутатів Київради.

Як повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні в Олімпійському дворі головного стадіону країни (вул. Червоноармійська, 55, НСК «Олімпійський» (зала «Олімпійський двір») представлять Стратегію розвитку Києва до 2025 року після її широкого обговорення експертами та киянами.

В заході візьмуть участь: голова КМДА Олександр ПОПОВ; депутати Київради; голови районних держадміністрацій; начальники структурних підрозділів КМДА; Громадська рада з розробки Стратегії, Громадська рада м. Києва; керівники комунальних підприємств, акціонерних товариств; представники ОСНів, ОСББ, профспілок.

На зустрічі стане відомо, зокрема, які пропозиції громадськості увійдуть в остаточний варіант Стратегії.

Як повідомляв УНІАН, остаточний варіант Стратегії розвитку Києва до 2025 року планується прийняти до кінця поточного року.

О.ПОПОВ представив громадськості проект Стратегії розвитку Києва до 2025 року у травні п.р. Київська міська державна адміністрація за результатами громадського обговорення отримала загалом понад 10 тис. пропозицій до проекту документа.

Станом на 25 листопада київська влада тільки від користувачів Facebook отримала понад 4 тис. пропозицій до Стратегії.