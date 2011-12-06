7 грудня о 14.00 відбудеться чергове обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року і зокрема якою вона буде після її широкого обговорення експертами та киянами. До участі в заході запрошені: голова КМДА Олександр Попов; депутати Київради; голови районних держадміністрацій; начальники структурних підрозділів КМДА; Громадська рада з розробки Стратегії, Громадська рада м. Києва; керівники комунальних підприємств, акціонерних товариств; представники ОСНів, ОСББ, профспілок.

Адреса проведення: вул. Червоноармійська, 55, НСК «Олімпійський» (зала «Олімпійський двір») – вхід через західні ворота з боку вул. Жилянської

Нагадаємо, 15 грудня проект Стратегії буде представлено на розгляд депутатів Київради.