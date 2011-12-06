Проблему відсутності паркінгів вирішать за 1,5-2 роки

Київ. 6 грудня. УНІАН. Міська влада планує за півтора-два роки вирішити проблему відсутності паркінгів у місті.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ під час прямого ефіру на телеканалі «Київ».

За його словами, сьогодні міськдержадміністрація має 79 ділянок для будівництва таких комплексів, на 6 ділянок уже є інвестори, і розпочинаються роботи. Що ж стосується решти, то місто веде активні переговори з потенційними інвесторами.

Також О.ПОПОВ повідомив, що до початку проведення Євро 2012 у центрі Києва буде відкрито паркінги місткістю близько 2 тис. машиномісць. Але, за словами голови КМДА, робота у цьому напрямку не повинна обмежуватися лише півтора кілометровою зоною. Це питання необхідно вирішувати комплексно, тому сьогодні місто активно працює із потенційними інвесторами як в Україні, так і за кордоном. Так, наприклад, уже є певні домовленості з німецькими компаніями щодо використання їхніх технологій при будівництві паркінгів.