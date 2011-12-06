Частину підземних переходів передадуть бізнес-структурам

Київ. 6 грудня. УНІАН. Влада Києва планує віддати 10 підземних переходів в місті для обслуговування бізнес-структурам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» сказав, що міська влада найближчим часом оголосить конкурс на пошук партнера, який візьме на себе функцію з утримання та прибирання 10 підземних переходів.

«Сьогодні міська влада витрачає з бюджету міста на прибирання та утримання переходів 15 млн. грн. на рік, а передавши їх в обслуговування, місто зможе не лиже зекономити ці кошти, а й отримати додаткові за рахунок сплати податків від організації торгівлі в підземних переходах», – сказав О.ПОПОВ.

Саме компанія, яка стане переможцем конкурсу, візьме на себе відповідальність за прибирання, дотримання відповідного санітарного стану та техніки безпеки у підземних переходах.

«Позитивні приклади такої співпраці між владою і бізнесом є в багатьох країнах світу. Ми вивчили цей досвід і зараз хочемо реалізувати пілотний проект у Києві. Якщо результат задовольнить киян, то ми розповсюдимо цю практику на все місто», – зазначив О.ПОПОВ.