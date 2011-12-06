В Києві збільшились перерахування податків до бюджету

Київ. 6 грудня. УНІАН. Великі платники податків Києва з початку цього року перерахували до зведеного бюджету 69,812 млрд. грн. податків, що на 19 млрд. грн. більше, порівняно з аналогічним періодом 2010 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової адміністрації України (ДПАУ) в м. Київ.

За словами голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ в Києві, директора департаменту податкового контролю Державної податкової служби Ірини НОСАЧОВОЇ, цих показників досягнуто за рахунок добровільної сплати податків, детінізації економіки, погашення податкового боргу та легалізації трудових відносин.