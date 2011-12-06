Влада шукає фінансування будівництва метро на Троєщину

Київ. 6 грудня. УНІАН. Влада Києва веде переговори щодо джерел фінансування будівництва метро на Троєщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації, голова КМДА Олександр ПОПОВ під час прямого ефіру на телеканалі «Київ» сказав, що наступного року у планах міської влади – продовження зведення Подільсько-Воскресенського мосту та будівництво метрополітену.

За його словами, сьогодні розглядається декілька варіантів фінансування цих робіт. Зокрема, можливе і бюджетне фінансування, і співпраця з бізнесом на умовах державно-приватного партнерства.

«Зараз ми активно ведемо консультації з нашими партнерами, фінансовими організаціями і банками Російської федерації та з японською стороною. Перебувавши у відрядженнях за кордоном, я переконався, що бізнес і влада – надійні партнери. Також хочу зазначити, що не важливо, за який кошт буде збудована ця ділянка метро, вартість проїзду в ній буде така ж, як і на решті ліній метрополітену», – сказав О.ПОПОВ.

Він звернув увагу, що на Троєщині будуть і метро, і швидкісний трамвай.

Зокрема, голова КМДА зазначив, що трамвайне сполучення – це лише часткове вирішення проблеми транспортного забезпечення жителів району, тому міська влада в жодному разі не відмовиться від будівництва метро.

«Якщо раніше розглядалося питання: чи будівництво метрополітену, чи трамвайних колій, то зараз я можу сказати, що на Троєщині буде і трамвай, і метро», – запевнив О.ПОПОВ.

Як повідомляв УНІАН, згідно з розпорядженням КМДА, трамвайну лінію на житловому масиві Троєщина буде реконструйовано і добудовано.

Після реконструкції трамвайна лінія працюватиме в режимі легкого рейкового транспорту від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.

Наприкінці листопада у КМДА поінфорумвали, що у грудні розпочнуться роботи із добудови трамвайної гілки на Троєщині. Планується, що кияни зможуть скористатися цим видом транспорту вже у травні-червні наступного року.

Вартість проекту з будівництва четвертої гілки метрополітену на масив Троєщина у Києві оцінюється в 1,5 млрд. доларів.