До кінця року обіцяють завершити дорогу М-07

Київ. 6 грудня. УНІАН. Державна служба автомобільних доріг України ("Укравтодор") завершила ремонтно-будівельні роботи на окремих ділянках 248 км автомобільної дороги загального користування М-07 Київ-Ковель-Ягодин і планує повністю відкрити її до кінця цього року.

Як ідеться в повідомленні "Укравтодору", переданому агентству УНІАН, дорога Київ-Ковель–Ягодин, загальною довжиною 488 км, є найкоротшим шляхом між Києвом і Варшавою. Вона була побудована в 70-х роках ХХ століття з переважно цементно-бетонним покриттям і не відповідала сучасним вимогам за рівністю і міцністю. У зв`язку з цим автолюбителі і перевізники змушені були використовувати дорогу Київ-Чоп, що приводило до її перевантаження.

Також в "Укравтодорі" повідомили, що на сьогодні відомство виконало запланований на 2011 рік план відкриття 1500 км доріг загального користування.

У 2012 році "Укравтодор" планує відкрити рух на 2000 км автодоріг.

За даними Держслужби, в 2009 році було відкрито рух лише на 92 км доріг, а в 2010-му - на 973 км.